Beh priateľov Šemše

V sobotu 23. novembra sa v dedinke Šemša konal už 4. ročník behu priateľov obce. Na podujatie sme dorazili asi hodinku pred štartom.

Zaplatili sme štartovné, vybrali čísla, čipy a štartový balíček. Povzbudili sme sa energeťákom, samozrejme pozdravili s mnohými priateľmi a pomaly sa pripravovali na štart.

Odštartované bolo o 11 00 hod a na dve bežecké trasy vybehlo takmer 200 zapálených nadšencov. Kratšia merala 5,5 km a dlhšia trasa 11 km.

Na dlhšej trase sa zúčastnilo 97 bežcov z ktorých víťazom sa stal Marek Pavličko s časom 46:06min.

Zo žien tu zvíťazila Zuzana Hanusová s časom 55:35min.

Nevidiaci Pavol Kéri s vodičom Jozefom Koniarom sa umiestnil s časom 1:21:55 hod na 94 mieste.

Na kratšej trati s dĺžkou 5.5 km sa zúčastnilo 91 bežcov z ktorých víťazom sa stal Lukáš Fekete s časom 22:14min . Zo žien sa víťazkou stala Stela Hudáková s časom 30:25min.

Trať bola naozaj zaujímavá, 15% asfalt a 85% lesná cesta. Začiatok bol v pohode, no po pár stovkách metrov sme vhupli do terénu a čím ďalej, tým drsnejšieho. Lesná cesta resp. chodník bol poriadne členitý, množstvo veľkých barín a kaluží, veľa blata, na trati aj pár priečnych potôčikov, koreňov, napadaných konárov a všade množstvo mokrého lístia. Niet sa čomu čudovať, veď koniec novembra a teplota vzduchu len okolo 4°C napovedá aké máme ročné obdobie. Občas sme zakopli, občas sa pošmykli, no spolu s mojim vodičom sme postupne prekonávali tieto nie ľahké prekážky. Prevýšenie bolo tiež nie až tak zanedbateľné, lebo niečo cez 300m dalo celkom zabrať. Počas prekonávania trate nás stále niekto predbehol, zo začiatku som sa aj pýtal môjho vodiča, či je niekto pred nami a ako ďaleko je od nás, že ho dobehneme, lebo moja súťaživosť a bojovnosť sa vo mne nezaprie, no vždy si včas uvedomím, že konkurovať vidiacim v takomto náročnom teréne nie je vôbec jednoduché, ba dovolím si povedať, že až nemožné. Podstatné na podujatí s takýmto povrchom a prevýšením je prekonať sám seba a dobehnúť do cieľa v zdraví.

K tomuto podujatiu už len dodám, že toto bol po terénnom polmaratóne v Liptovskej Tepličke, inak tiež s poriadnym prevýšením, môj druhý najťažší beh. Každopádne sa teším, lebo sme ho úspešne zvládli a makáme ďalej.

V cieli dostal každý účastnícku medailu, pochutil si na výbornej kapustnici, poháriku vínka či pivka ale aj na sladkom koláčiku. Vyhlásili najlepších vo všetkých kategóriách ako aj tombolu, v ktorej sa mi podarilo vyhrať fľašku chutného vínka.

Po rozumne využitom dni sme sa rozlúčili s mnohými priateľmi a pobrali sa domov.