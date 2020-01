Liptovský Štefanský beh

Keď sa na štart bežeckého podujatia postaví Santa Claus so siedmimi krížikmi na chrbte spolu s nevidiacim pirátom, ináč ako výborne to nemôže dopadnúť. Samozrejme štartové pole dopĺňalo mnoho ďalších rozprávkových postavičiek.....

...od karkulky, smrtky, bagetky, pár stríg, niekoľko čertov, Mikulášov, až po ľadového muža, basketbalistku, Majora Zemana, bežkyňu v pyžame, krojované dievčence a mládencov, policajta a veľa iných.

V takomto rozprávkovom duchu sa v Ružomberku konal v poradí už 6. ročník Štefanského vianočného behu.

Registrácia bola on-line, štartovné sa platilo na mieste, bežci v maskách štartovali grátis.

Bežala sa kratšia 5 km trasa a dlhšia 10 km (dvakrát 5km okruh). Obidve kategórie štartovali naraz o 13:00 hod., no asi hodinku pred hlavnou kategóriou sa konalo pár behov aj pre tých menších a mladších.

Na dlhšej trase sa zúčastnilo 106 bežcov a z víťazstva sa tešil Branislav Šarkan s časom 34:22min.

Zo žien sa víťazkou stala Tereza Michaličková s časom 40:26min.

Na kratšej 5 km trati sa zúčastnilo 46 pretekárov, z ktorých víťazom sa stal Juraj Košut s časom 18:46min.

Zo žien tu zvíťazila Margaréta Bičanová s časom 18:49min. Ja s vodičom Petríkom sme sa asi pol hodinku pred štartom nahodili do rozprávkových outfitov, trochu sme sa cvične prebehli a hodinku popoludní sme spolu s ďalšími nadšencami vyštartovali. Trasa bola celkom členitá, no terén ako obrubníky, schody alebo zvlnená dlažba či asfalt, nebol pre nás prekážkou.

Počasie pochmúrne a vlhké, no ja s Petríkom sme si to užívali a makali ako draci. Samozrejme, inak ako prvý sme ani nemohli skončiť. Je síce pravda, že prvý z opačného konca bežeckého poľa, ale to nebolo až tak podstatné, hlavne, že sme si to užili a spravili aj niečo pre seba. A našim výzorom sme určite vyčarovali úsmev na tvárach mnohých fanúšikov ale aj bežcov.

V cieli sme sa pofotili s mnohými rozprávkovými parťákmi, pokecali s kamošmi, samozrejme pochutili si na výbornej štefanskej kapustničke ako aj na zemiakových droboch. Doplnili sme sa ešte teplým čajíkom a po krásnom rozprávkovom bežeckom podujatí sme sa pobrali domov.