Neuveriteľné, no reálne a všade okolo

Podľa kalendára tu máme už niekoľko dní jar, neklamným znakom sú spevy ranných operencov ako drozdy, všade okolo sa hašteria vrabce a na našom sídlisku aj veľké množstvo hrdličiek, ale aj mnoho iných.

No okrem krásnej jari tu máme už nejaký čas aj vírus, ktorý zabíja denne stovky ľudí po svete. Ešte pred pár týždňami si hovorím, že tým ľuďom s rúškami asi šibe, no už pár dní nosím rúško aj ja. Nevidím tých ľudí, no keď mi kamoši opisujú ľudí na uliciach s rúškami a to je jedno či dôchodcovia sediaci na lavičke, ľudia kráčajúci z práce alebo z obchodu, hrajúce sa, či bicyklujúce sa deti a všetci s rúškami na tvárach, pripadám si ako v zlom katastrofickom filme. Veru na mnoho takých filmov s rôznymi katastrofami, ktoré som v minulosti videl v telke, som si v týchto dňoch spomenul. Nevidím tých ľudí, ale keď som ešte minulý týždeň cestoval busom na nákup, podľa tlmenej komunikácie som pochopil, že aj pán vodič má na tvári rúško, pričom v autobuse som sedel len ja a vodič, na inej zastávke pristúpil ešte jeden cestujúci.

No vírusu je na mňa až priveľa, lebo o ňom počujem a registrujem ho všade - od rozhlasu, telky, sociálnych sietí či netu....

V utorok mi volá kamoš Ivko, vraj dofúkaj kolesá, ideme na Čierny Váh. Ja že super a o 11 hod. už volal Ivko, že je pred bytovkou. Vybavený vodou a jedným pomelom, v tričkách a kraťasoch, sme si dali trasu cez 50 kiláčikov. Síce pri nádrži, ktorá je v celkom vysokej nadmorskej výške sme zažili sneh, ľad na ceste, pomerne chladný vietor a poriadne nás boleli aj zadky, napriek tomu všetkému vyvetranie hlavy bolo priam božské. Taktiež deň pred tým sme si super zabehali, aj keď sa s rúškom na tvári trochu ťažšie dýcha, zvládli sme to a dobre sa prevetrali.

Dnes je nedeľa a ja ranný vtáčik si niečo po šiestej hovorím, hádam sa idem aj prejsť. A dobre som urobil. Sídlisko prázdne, len ja a prebúdzajúci sa krásny deň. Všade okolo čvirikajúce vtáčiky, pomedzi paneláky už vytŕčalo svoje teplé lúče aj slniečko a k tomu fantastické, ba priam liečivé ticho. Maximálne som si prechádzku vychutnával a užíval som si pohyb na čerstvom vzduchu.

Samozrejme nič nepodceňujem a nosím vždy nové rúško, ruky som si umýval vždy, takže to asi nemusím písať , ale pre zmenu zas nič nepreháňam a nedebatujem s kamošom vzdialeným odo mňa desať metrov alebo viac. Držím sa toho, že treba všetko, ale s mierou, takže aj pobehať i bicyklovať, samozrejme vyriešiť nákupy a tak ďalej.

Zodpovednosťou a opatrnosťou nás všetkých určite zvládneme tento veľký celosvetový problém.