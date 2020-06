V sobotu 13. júna sa v Banskej Bystrici konal už 4. ročník cyklo podujatia pod názvom Bystrický anjel. Registrovať sa dalo on-line, ale aj na mieste pod Huštákom pri poisťovni Alianz.

Takmer 60 cyklo nadšencov na cestných ale aj horských bicykloch sa pred pol desiatou premiestnilo na námestie Slovenského národného povstania, odkiaľ presne o 9:30 hod vyštartovalo.

Organizátor podujatia Peter Kováč si dal na výbere trasy naozaj záležať, lebo pri celkovej dĺžke 120km s 2500m prevýšením vôbec, ale vôbec nebola ľahká. No musím povedať, že aj napriek tomu, že bola poriadne členitá a stúpania dali tiež riadne zabrať, bola veľmi rozmanitá a nádherná. Trasa viedla z námestia SNP, Biotika - Slovenská Ľupča - Podkonice - Priechod - Selce - Nemce - Sásová (cesta nad Sásovou) - Kostiviarska - Jakub - Uľanka - Harmanec - Kordíky - Tajov - Podlavice - ul. THK - Fončorda - Malachov - Pršianska terasa - Radvaň - Kremnička - Rakytovce - Badín - Vlkanová - Hronsek - Veľká Lúka - Lukavica - Čerín - Dúbravica - Poniky - Šalková - Môlča - Horná Mičiná - Námestie SNP.

Cestou boli aj zastávky a to prvá na Kostiviarskej, potom dlhšia nad Tajovom v penzióne Slniečko, kde sa, kto chcel, mohol občerstviť a doplniť vyčerpané tekutiny a posledná, samozrejme, kto chcel, bola na Šálkovej , to už len niečo cez 10 km pred cieľom.

Na tomto náročnom, ale zároveň krásnom podujatí nebolo podstatné, kto bude prvý, druhý....., myšlienkou bolo dobre si zajazdiť, preveriť svoje fyzické schopnosti a poviem na rovinu trasa s nie malými prevýšeniami nás veru prevetrala super.

Víťazmi sme boli všetci, ktorí sme sa na tomto podujatí zúčastnili a užili si krásny deň.

Info : Názov Bystrický anjel preto, lebo celá trasa postupne, ako bola vyššie popísaná, vytvára na mapke presne obrysy anjela.

PS: Tento rok mám na biku najazdené veľmi málo, takže s mojim vodičom Petríkom Daubnerom sme kvôli mojej nevysedenej ritke nakoniec zvládli 105 km, prevýšenie 1888 m, čas 6 h.11 min, priemer 16,5km/h max. rýchlosť 76,7km/h. priechod - Selce dolu Brezinami..

Cieľ bol vo dvore reštaurácie Červený rak, kde sa každý občerstvil podľa vlastnej chuti a pobral sa domov. Ďakujeme zo srdiečka, že sme sa mohli zúčastniť na tomto krásnom cyklo-anjelskom podujatí.

No nedá mi, aby som názov tohto krásneho podujatia nespojil z naozajstným „Bystrickým anjelom“, a zároveň mojim dobrým priateľom Petríkom Daubnerom. S týmto chlapíkom sa poznám niečo cez dva roky a spája nás práve všade mnou spomínaný a aktívne praktizujúci šport.

Prvý krát sme sa stretli začiatkom leta 2018 na Lučatínskej jedenástke, keď Peter hľadal zrakovo postihnutého parťáka na tandemový bike a teraz už aj moja dobrá kamoška Katarína Belicová vedela o mojej účasti na tomto bežeckom podujatí a Petra nasmerovala na mňa. Odvtedy sa naše cesty spájajú takmer pravidelne, či už na bežeckom, cyklistickom, turistickom podujatí ale aj pri mnohých ďalších športoch a aktivitách.

Petrík nie je žiadne béčko, práve naopak, tento chlapík má odbehané, odplávané, aj v ľadovej vode, a pri mnohých ďalších aktivitách stovky kilometrov, o odjazdených kilometroch na dvoch kolesách ani nehovorím. Od svojich päťdesiatich rokov sa pravidelne zúčastňuje na cyklo pretekoch v Rakúsku, má zjazdené celé Slovensko...

Apropo, tento „Bystrický anjel“ je narodený pred rokom 1950, no svojimi športovými výkonmi stále schová do vrecka mnoho mladých športovcov. Okrem bežeckých podujatí ma hneď prvý rok, čo sme sa zoznámili, zobral na cyklo preteky Donovalský drapák, triatlon v Liptovskom Mikuláši, ale aj veľa krát na zamrznuté akcie s ľadovými medveďmi, aktivitku, ktorú si s radosťou užívame, či už na Starých horách alebo na Motyčkách, po desiatich rokoch to bolo začiatkom tohto roka dokonca aj bežkovanie. Slovo dalo slovo a jeden víkend, keď som mal ísť ku Peťovi do Bystrice mi hovorí,“ veď zober aj výstroj a pôjdeme pobežkovať“. Ja úplne vyvalený z jeho nápadu som zostal zaskočený, no po pár hodinách, čo som si to nechal rozležať v hlave, som sa rozhodol a v sobotu ráno som na bus do Bystrice nastupoval s bežkárskou výstrojou. Po rokoch na bežkách to vôbec, ale vôbec nebolo jednoduché, veď som sa aj pár krát poriadne vyváľal v snehu, no už na druhý deň to bolo oveľa lepšie a na ďalšom stretnutí opäť lepšie a lepšie, takže, ak vesmír dovolí, určite si zabežkujeme aj počas zimnej sezóny 2020 – 2021. Taktiež Silvestrovský beh, beh SNP v Banskej Bystrici, celoslovenské stretnutie ľadových medveďov v Janovej lehote, Hrabove a mnoho ďalších podujatí.

Tento človek má obrovské srdce, no hlavne chce, ja tiež, takže keď sa chce dá sa veľa dosiahnuť, resp. inak povedané, kde je vôľa, tam je cesta. Právom volám Petríka „Bystrickým anjelom“ , no hlavne ďakujem za to, že sa poznáme a s hrdosťou a vďakou môžem Petríka nazvať priateľom.

Peťo ďakujem!!