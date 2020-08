V sobotu 18.7. sa v obci Kordíky v okrese Banská Bystrica už po ôsmykrát uskutočnilo bežecké treilové podujatie pod názvom Kordícky extrém. Prvé trailové podujatie po mnohých obmedzeniach spojených s vírusovým ochorením Covid 19.

Registrácia bola možná len on-line.

Akciu odštartoval beh na vzdialenosť 26,4 km o 8:30 hod., nasledoval beh chrústov a beh na 800 metrov. Presne o 10:00 hod. odštartovali bežci na 11,7 km ako aj na 5,3 km.

Ja s mojim vodičom Petrom Daubnerom sme si vybrali strednú trasu s dĺžkou 11,7 km a prevýšením takmer 350 metrov.

Naša trasa mala štart aj cieľ pri OU Kordíky, odkiaľ sa bežalo po zvážnici do obce Králiky a späť. Bežalo sa po spevnených turistických chodníkoch , poľných a lesných cestách.

Celé podujatie sprevádzalo množstvo bezpečnostných opatrení, napríklad nedoporučovalo sa objímanie, podávanie rúk, štartovalo sa s prekrytými ústami a nosom....

Na podujatie sme dorazili za hustého dažďa. Petrík mi oznámil, že pršalo celú noc, takže to bude extrém extrémov. Pozdravili sme sa s ďalšími zanietenými kamošmi a bežcami a pomaly sme sa rozcvičovali. Super bolo, že na štarte sa dážď skľudnil a aspoň na krátku chvíľu prestalo pršať. Vyštartovali sme nejakých 200 metrov po stúpajúcom asfaltovom povrchu, potom tiež tak klesajúcim a hor sa do prírody. Po nejakých dvoch kilometroch sme sa napojili na spevnenú lesnú cestu a za pomaly hustnúceho dažďa sme si užívali beh krásnou no poriadne premočenou prírodou. Cesta bola vlnitá s občasnými väčšími aj menšími kalužami. Z cesty sme zišli na turistický chodník, ktorý bol extrémne blatistý a zvažoval sa, takže sme po ňom bežali ako po klzkom ľade, no išlo nám to veľmi dobre a dokonca sme na tom úseku aj niektorých bežcov predbehli. Terén sa na niekoľko stoviek metrov vyrovnal, no nakoľko stále pršalo, boli sme už aj poriadne mokrý a zablatený. V určitom mieste sa dlhá trasa 26,4 km ako aj 11,7km spojila do jednej, takže spoločný úsek do cieľa bol aj poriadne rozbitý. Na jednom mieste sme prechádzali cez drevenú lavičku ponad hlbšiu priekopu, no mne sa na nej po pár krokoch šmyklo a spadol som. Aj keď som si pri páde dosť silno udrel ľavú časť nad obličkou, adrenalín bol silnejší a po pomocnej Petríkovej ruke sme sa opäť pustili do behu. No ako sme si to valili dolu blatistým kopcom, bolo treba prekonať aj stúpanie, ktoré nás ešte čakalo. Terén bol všelijaký, no hlavne poriadne premočený a stále blatistý, takže sme sa do kopca museli poriadne zapierať, bežať sa to nedalo, takže sme boli radi, že sme to aspoň vykráčali. Potom ešte močiarnymi úsekmi a konečne sme vybehli na asfaltový povrch, no stále do kopca. Keď sme dosiahli vrchol, terén sa už len zvažoval smerom dolu do cieľa, takže sme to s Petríkom rozbehli až nám blato lietalo ponad hlavu a za hustého dažďa sme dobehli do cieľa.

V cieli sme si urobili pár fotografických spomienok a šli sa umyť do blízkeho potoka, nakoľko sprchy v tomto období neboli k dispozícií. Po vyhlásení výsledkov sme sa šli do hlavnej miestnosti preobliecť a pobrali sa domov.

Obrovské ďakujem organizátorom, podujatie s mnohými obmedzeniami a naozaj zlým počasím zvládli bravúrne.

Obrovskú gratuláciu vyslovujem ako víťazom, tak všetkým zúčastneným, lebo výkony v tomto extrémnom počasí na tomto extréme boli naozaj hodné hrdinov.

Palec hore všetkým!!