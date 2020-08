Fa Donovaly Night run

V sobotu 25. júla sa konal už 7. ročník tohto krásneho bežeckého podujatia. Registrovať sa dalo on-line a na výber mali bežci dve trate. Hlavná so vzdialenosťou 10 a kratšia 5 km.

Samozrejme na svoje si prišli aj mladší ako aj najmenší, keď vo svojich kategóriách prekonávali svoje prvé stovky metrov.

Mne o tomto podujatí povedala kamarátka Katka asi 3 týždne pred podujatím a po dohode nás spolu rovno zaregistrovala na hlavnú kategóriu.

Super atmosféru bolo cítiť hneď ako sme dorazili na miesto podujatia.

Po príchode do bežeckého kotla sme sa išli rovno prezentovať a prevziať si štartovacie balíčky ako aj čísla. Cestou sme stretli mnoho známych či už z Nových Zámkov, Bratislavy, Banskej Bystrice, Ružomberka, ale aj z mnohých dediniek z okolia Liptovského Mikuláša a ďalších miest Slovenska, pár bežcov sa objavilo aj z Českej republiky a Poľska. Stretli sme sa aj s Petríkom Daubnerom, mojím častým vodičom, ktorý sa na tomto podujatí neoficiálne prebehol s nami.

My sme štartovali o 19:45 hod., bežci na kratšiu vzdialenosť 15 minút po nás. Štart bol z parkoviska neďaleko krásnej koliby odkiaľ sa vybiehalo do kopčeka, potom z neho dolu, čím bežci urobili jeden okruh a po opätovnom vybehnutí kopčekom sme už pokračovali ďalej vyznačenou trasou. Trasa bola naozaj zaujímavá s množstvom stúpaní, klesaní, ale aj pár ostrých zákrut. Boli aj dlhšie úseky s rovinkami ako aj s tiahlimi jemne klesajúcimi úsekmi, ktoré sme si naplno užívali a občas sme valili ako lokomotíva bez bŕzd. Pod našimi nohami sa striedali rôzne povrchy od asfaltu, vyjazdenej cesty s tvrdým kamenistým povrchom, boli veru aj schody, ba určitý úsek sa bežalo po kovovom chodníku s dierovaným povrchom. Keď sme boli v najvyšších miestach trasy zaregistrovali sme aj nádherné výhľady pri zapadajúcom slnku a postupnom stmievaní. Katarínka a kopčeky nemajú veľa spoločného, no musím podotknúť, že sa nedala odradiť a bojovala veľmi húževnato. Aj vďaka tomu sa nám podarilo predbehnúť pár bežcov. Čím bližšie sme boli k cieľu, hluk a povzbudzovanie fanúšikov bolo čoraz silnejšie a to nás hnalo ešte viac zrýchľovať. Cieľ sa nám podarilo prekonať za fantastických 1: 09: 59 hod.

V cieli, aj keď spotený, no hlavne spokojný sme sa usmievali do objektívov fotoaparátov s ďalšími bežcami a priateľmi.

Po vyhlásení výsledkov sme sa pobrali spokojný domov.

Nakoniec vyslovujem obrovské ďakujem organizátorom za veľmi dobre zorganizované podujatie. Taktiež obrovskú gratuláciu vyslovujem víťazom (výkony boli naozaj fantastické), ale hlavne všetkým zúčastneným, ktorí prekonali túto trať, no hlavne sami seba. Trať nebola ľahká, 10 kilometrov s prevýšením takmer 200 metrov dala aj celkom zabrať, no na druhej strane bola veľmi zaujímavá s množstvom zákrut, klesaní či stúpaní, s krásnymi výhľadmi a naozaj s fantastickou atmosférou.

S úprimnosťou môžem povedať, že tohto krásneho podujatia sa rád zúčastním aj na budúcom ročníku.