Čachtická skúška peklom

V slnečnú, no hlavne horúcu sobotu 22. augusta sa v obci Čachtice konal už 31. ročník Čachtického polmaratónu.

Registrovať sa dalo on-line, na mieste to z dôvodu bezpečnostných opatrení už nebolo možné. Štart bol presne o 16. hodine, počasie bolo ešte stále poriadne horúce. Po prezentácií a prevzatí si štartovacieho balíčka a čísla sme si s kamošom našli miesto v chládku, kde sme čakali na moju vodičku Moniku.

Po zvítaní sme sa trochu boli prebehnúť a zhodli sme sa, že v tomto horúcom pekle to nebude ľahké, no zabojujeme.

Pred odštartovaním sme sa ešte napili a ochladili studenou vodou a v spomínaný čas sme vyštartovali po asfaltovom povrchu.

Začiatok bol trochu viac stúpajúci, no nie dlhý. Trať bola dosť členitá s častými stúpaniami a klesaniami ako aj zákrutami, no neboli to strmé stúpania. Bežalo sa v príjemnom tieni, cesta totiž viedla zalesneným územím. Začiatok bol aj pre moju vodičku Moniku trochu stresujúci, cesta v niektorých úsekoch bola užšia a keď práve v tom mieste bežalo viac bežcov rovnakou rýchlosťou, nebolo ich ľahké obiehať, no po upozornení sa nám pomalší ustúpili. Minúty ako aj odbehnuté kilometre ubiehali a aj keď sme išli krásne, v niektorých úsekoch dokonca pod 5 min na kilometer, nebol som si istý či a ako to zvládnem. V tomto, mnohými obmedzeniami poznačenom, období som totiž nabehal oveľa menej a dlhšie objemové behy mám nabehané minimálne.

Na každej občerstvovačke sme sa napili aj osviežili príjemnou studenou vodou. Zhruba medzi piatym a šiestym kilometrom bolo trochu viac zákrut, to sme už boli vo Višňovom, zároveň sme nabehli na cestu lesom s tvrdým podkladom. Táto terénka bola zhruba 1,5 kilometra dlhá, po nej sme opäť vybehli na asfaltový povrch do obce Hrachovište. Pred bránkami domov stáli fanúšikovia a nadšene nám tlieskali a povzbudzovali nás. Medzi 11. a 12. kilometrom bola otočka a touto istou trasou sa bežalo späť. Pred polkou sme stretli kamoša Mirka, ktorý mal problémy, no nie životu nebezpečné, tak sme s Monikou bežali v dobrom tempe ďalej.

Po 12. kilometri som sa cítil veľmi dobre ako aj moja vodička, tak sme si to aj patrične užívali. Samozrejme spomínaný úsek lesným terénom nás trochu spomalil a niektorý bežci nás aj predbehli, no po vyjdení na rovný asfaltový povrch sme si to opäť viac rozbehli. Približne na 15. až 16. kilometri sa nám aj napriek horúcemu slnku bežalo stále výborne a postupne sme pomalších bežcov predbiehali. Vedel som, že nás čaká už iba asfaltový povrch, no terén s klesaním, rovinkami, ale hlavne so stúpaním a odbehnutou už aj peknou vzdialenosťou dávali zabrať. Asi na dvoch úsekoch sme prešli do chôdze, trochu nabrať dych a makali sme ďalej. Keď sme zdolali kopec zo začiatku neďaleko cesty začali biť kostolné zvony. Monika mi hovorí, že už len dolu kopcom a rovinka do cieľa, tak sme to rozbehli, síce rovinka bola trochu dlhšia a pred cieľom trochu aj stúpanie, k tomu stále pekelné slnko nad našimi hlavami, no s búrlivou atmosférou vytvorenou fanúšikmi sme to valili ako draci do vytúženého cieľa.

S krásnou , no poriadne vydretou medailou na krku sme sa šli občerstviť a sediac na trávičke v chládku sme čakali na vyhlásenie výsledkov.

Víťazom sa stal Marek Hladík s časom 1:16:55hod.

Zo žien zvíťazila Anna Balošáková s časom 1:45:29hod.

Nevidiaci Pavol Kéri s vodičkou Monikou Kočíškovou sa umiestnil s časom 2:02:26 hod v cel. poradí na 120 mieste a v kat. B nad 40 rokov skončil na 40 mieste.

Celkovo sa behu zúčastnilo 198 bežcov.

Tento polmaratón som absolvoval prvýkrát a aj keď teplota bola poriadne vysoká(o 16. Hod. 33 stupňov), dobre nás preskúšal, a celkom sa mi zapáčil. K tomu to bol prvý polmaratón s reálnou účasťou bežcov. Môžem úprimne povedať, že som ho zvládol na výbornú.

Veľká pochvala patrí organizátorom - zorganizovať takéto podujatie s mnohými obmedzeniami nie je určite ľahké. Napriek všetkému, prezentácie, občerstvovačky, vyhlásenia výsledkov ako aj celková atmosféra boli výborné.

Taktiež vyslovujem obrovskú a srdečnú gratuláciu všetkým zúčastneným bežcom.

Po vyhlásení výsledkov a žrebovaní tomboly sme sa s dobrým pocitom pobrali domov.