Pokus o vytvorenie slovenského rekordu v behu so špeciálnym vozíkom pre hendikepovaných. Pod palec si túto výzvu vzala opäť raz Komunitná Nadácia Liptov na čele s jej správkyňou Jankou Mrlianovou.

V piatok 28. augusta o 20:30 hod. sa z Námestia osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši odštartoval 24 hodinový štafetový beh so špeciálnym vozíkom pre hendikepovaných. Trasa merala 5 kilometrov uličkami mesta, a bola to vlastne trať, po ktorej sa bežal aj liptovský Night run. Bežalo sa bez prestávky, v mieste štartu sa vozík za pochodu len prechytil do ďalších rúk a takto sa to točilo noc aj deň. Tí, ktorí boli fyzicky na tom lepšie bežali dve kolá ale našiel sa dokonca aj bežec, ktorý to v krásnom čase dal až trikrát. Poslední s vozíkom dobiehali na druhý deň večer súčasne s bežcami, ktorí makali na Night run-e. Na túto štafetovú aktivitu som sa zaregistroval aj ja, no ako viete som nevidiaci, tak som to odbehol spolu s mojou spolubežkyňou Katarínkou, ktorá vozík riadila a ja som sa ho pridŕžal. Keďže sme vybiehali ako prví, tak nám robili cyklo doprovod Mirka, Janko a Miňo, aby sa s trasou oboznámili, lebo táto vzdialenosť, možno raz - možno dvakrát čakala aj ich. Ako čas ubiehal, tak aj kilometre pribúdali. Druhý deň popoludní sme opäť aspoň nakrátko prišli povzbudiť ďalších a ďalších štafetárov. Myšlienka vytvoriť slovenský rekord je super, no toto podujatie malo aj ďalší význam a to v podobe krásnej myšlienky podporiť malého Filipka, ktorý vo svojich troch rôčkoch prekonal zákernú chorobu – rakovinu. Nádor veľkosti citróna mu museli vyoperovať z hlavičky a dnes podstupuje náročnú liečbu pomocou chemoterapie, ktorá mu pomáha zlepšiť jeho zdravotný stav.

Túto krásnu myšlienku so srdiečkom finančne podporili nielen všetci účastníci behu a pokusu o zápis do Knihy slovenských rekordov ale aj partneri podujatia. Po celom dni v pohybe sa odbehlo celkovo 49 kôl x 5 km = 245 km a v čele vozíka sa vystriedalo 63 bežcov. K registračným poplatkom a dobrovoľným príspevkom sa za každý dobehnutý kilometer pripočítali 3 eurá – po jednom eure na km venovali spoločnosti Istrofinal Žilina, Esox Plast Uhorská Ves a samotná Komunitná nadácia Liptov. Týmto sa za dvadsať štyri hodín vyzbieralo rodine 1 807 eur.

Obrovské ďakujem vyslovujem Komunitnej Nadácii Liptov za výzvy, do ktorých sa s ochotou a húževnatosťou púšťa. Ja ako obyčajný človiečik sa taktiež s chuťou a radosťou pridám a rád podporím tieto zreálnené myšlienky.