Žilinský mestský polmaratón

Momentálna situácia na Slovensku sa kvôli vírusu v mnohých oblastiach dotkla našich životov, samozrejme nielen nás, ale ľudí na celom svete. Som realista a nebudem snívať, kde by som bol keby...

Ako zanietený športovec-bežec sa rád zúčastňujem rôznych športových podujatí, no povedzme si na rovinu, aj tie sú pre nás, okrem iných podujatí, dosť obmedzené.

Napriek všetkému, „jedným očkom“ som stále sledoval, ako sa vyvíja organizácia Žilinského mestského polmaratónu, na ktorý sme sa dohodli so spolubežkyňou Katkou, že ak bude, tak ideme. Obtelefonoval som kompetentných a vraj polmaratón určite bude. Informáciu som oznámil spolubežkyni a zaregistrovali sme sa.

Hurá! Ideme si s Katkou zabehať na 6. ročník Žilinského mestského polmaratónu.

Po dorazení na žilinské Hlinkovo námestie sme sa šli prezentovať a vybrať si štartovací balíček. S doprovodom Mariana, Katky a malej Tamarky sme si šli zajesť do reštaurácie a zhruba polhodinku pred štartom sme sa šli preobliecť a pripravovať sa na štart. Samozrejme bez zvítania kamošov-bežcov to nešlo, aj keď z vyššie spomínaného dôvodu ich bolo tento rok výrazne menej. Na štart nás prišiel povzbudiť a podporiť aj kamarát Romanko s ktorým som polmaratón bežal minulý rok. Pár fotiek pred štartom, keď akurát v poriadne dynamickej a rýchlej jazde prišli do cieľa kolobežkári.

Pár slov od organizátora do mikrofónu a 14: 15 hod. vybehli polmaratónci, desiatkári aj päťkári prekonať a zdolať plánované méty, no hlavne prekonať samých seba.

Najlepšie si s traťou poradil Martin Rusina v čase 1:15:23 hod.

Zo žien si vybojovala prvé miesto Barbora Brezovská s časom 1:26:11 hod.

Nevidiaci Pavol Kéri s vodičkou Katarínou Martančíkovou si vybojovali s časom 2: 30: 44 hod. úctyhodné 161 miesto.

Polmaratónu sa zúčastnilo 170 bežcov, no celkovo vo všetkých disciplínach to bolo 398 športovo zapálených nadšencov.

Polmaratón veľmi vydarený, vedeli sme do čoho ideme, trať sme poznali z minulého roka, no príprava v našom prípade nebola sto percentná. K tomu nedostatočný pitný režim v predošlých dňoch, slniečko nám tiež odoberalo sily, aj to sa podpísalo na našom výkone. Fantastické bolo, že nám na bicykli robil support Romanko, za čo sme mu veľmi vďačný.

Nevadí priatelia, aj keď sa hovorí, že úspech posúva ďalej, s čím súhlasím, ale súhlasím aj so slovami, že neúspech posúva, lebo si plne uvedomujeme naše nedostatky, resp. zlyhanie a preto už pri najbližšom podujatí nenecháme nič na náhodu a pripravíme sa ako najlepšie budeme vedieť.

Samozrejme nedá mi, aby som nevyzdvihol organizátorov, lebo podujatie bolo pripravené na jednotku s hviezdičkou. Od prezentácie, pri ktorej pomáhali milé a príjemné mladé dámy, cez štart, na ktorom sme mali prekryté horné dýchacie cesty z dôvodu bezpečnosti nášho zdravia, až po občerstvovačky na trati a samozrejme dobeh do cieľa.

Taktiež srdečná gratulácia všetkým zúčastneným, výkony boli priam kráľovské.

Ešte raz veľká vďaka organizátorom, lebo zorganizovať také veľké podujatie v tejto naozaj ťažkej , no hlavne obmedzujúcej situácii, si žiada mnoho trpezlivosti, síl a práce.

Ďakujem, že sme sa mohli tohto podujatia zúčastniť, síce s rúškom na tvári, ale v príjemnej atmosfére a hlavne aktívne, lebo nielen rúškom, ale aj aktívnym pohybom sme odolnejší a imúnnejší.

Po vyhlásení výsledkov a odmenení sme sa pobrali na vláčik domov.