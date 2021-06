Moja srdcovka

V sobotu 29. mája sa v srdci krásneho Liptova v rámci programu „Spájame sa pre dobré veci“ uskutočnil už 7. ročník športovo spoločenského podujatia Virtual Barlaton 2021.

Na parkovisku pri katolíckom kostole v Okoličnom sa nás v priateľskom duchu zišla necelá dvadsiatka. Pozvanie osobne prijala aj pani županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, ktorá nás aj odštartovala a podujatie osobne i s pánom manželom podporila jazdou na bicykli.

Pred samotným štartom sa pustil hustý drobný dážď, kvôli ktorému sa začiatok trochu posúval, no nedá sa to večne , tak sme počas májových kvapiek vyštartovali. Po krátkom čase sme boli mokrí, no zhruba po dvoch kilometroch dážď ustal a pomaly sa vyjasňovalo. Naša spoločná aktivita sa niesla vo veselej atmosfére, mňa viedla Janka, neskôr Roman. Na podujatí sa ako každý rok zúčastnili zakladatelia Barlatonu – Dalibor, na svojom motorovom vozíku a Ivan, na trojkolesovom motorovom bicykli. Samozrejme aj Lenka, Izabelka, Mirko, Petrík s Marienkou na tandemovom bicykli a ďalší priatelia.

Počas behu dedinkami počnúc Liptovským Jánom sme niektorých malých hrdinov, ktorým sme týmto projektom v minulosti pomohli aj pozdravili a aspoň na krátko nás aj oni pozdravili a zamávali nám z balkónov. Bežalo sa super, po letnom dáždiku bol vzduch svieži a poháňal nás do cieľa. Za dedinkou Podtureň vyšlo aj slniečko a po prebehnutí hojdacím mostom sme sa s úsmevom rútili do cieľa na Borovej sihoti. Po krátkom posedení a občerstvení nás správkyňa Komunitnej nadácie Liptov Janka Mrlianová informovala o počte účastníkov, ktorí tento projekt podporili a akú sumu sa podarilo vyzbierať pre Dorotku a Dominika a ich rodiny, ktorí nemajú ľahkú životnú situáciu.

Do virtuálnej podoby 7. ročníka Barlatonu 2021 sa zapojilo 306 účastníkov nielen z Liptova a celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Spoločne sme nakumulovali sumu 3.595 EUR.

Vďaka partnerom Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok, Zdravotnej poisťovni Dôvera, Mestu Liptovský Hrádok a Žilinskému samosprávnemu kraju každý účastník dostal do poštovej schránky milú pozornosť - športovú spomienkovú čelenku.

Teší ma, že aj ja môžem svojou maličkosťou pomôcť a podporiť túto krásnu myšlienku, no hlavne malých bojovníkov, ktorí to nevzdávajú a bojujú.

Všetkým prajem veľa šťastia, no hlavne krásny a zdravý život.