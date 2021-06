Beh oslobodenia Turian

Po čase sa opäť rozbiehajú bežecké podujatia, z čoho sa mnohí bežci, samozrejme aj ja, veľmi teším. S mojím vodičom Marianom sme sa pár dní dopredu dohodli a zaregistrovali sa na bežecké podujatie v Turanoch.

V sobotu 12. júna sa konal už 49. ročník Behu oslobodenia Turian.

Štart bol o 10:00 hod., bežala sa hlavná kategória - 10km. Kategória 5,3km bola určená pre bežcov nad 50 rokov. Samozrejme pred štartom boli preteky pre deti, ktoré sa pri behaní poriadne vybláznili. Pri prezentácii, ktorá bola do deviatej, každý účastník dostal bežecké číslo + čip na nohu a k tomu krásnu magnetku s logom podujatia a mesta.

Na hlavnej 10 km vzdialenosti sa zúčastnilo 129 nabudených a poriadne zapálených bežcov.

Medzi chlapmi bol najrýchlejší Robin Bučo s časom 33:51min.

Medzi ženami si prvé miesto vybojovala Lucia Vlčákova s časom 38:14min.

Z radov zrakovo postihnutých sa behu zúčastnil aj nevidiaci Pavol Kéri s vodičom Marianom Sklenárom, ktorý to odbehli v čase 50:18 min a umiestnili sa na slušnom 91mieste.

Na kratšej 5,3 kilometrovej trase sa zúčastnilo 8 bežcov. Medzi ženami si najlepšie s trasou poradila Janka Matejová a to za 29:30min.

Medzi chlapmi si prvé miesto vybojoval dlhoročný bežec Jozef Liškaj (71r.) s časom 32:59 min.

V cieli si každý účastník pochutnal na výbornej bagete a na osviežujúcom čaji alebo vode. Pomedzi vyhlásenia výsledkov sa konala aj tombola, z ktorej si tí šťastnejší odniesli pekné ceny.

Organizačne pekne zvládnuté podujatie, na ktorom sme stretli aj mnohých bežcov a bežkyne z okolia, ale aj z Liptovského Mikuláša. Počasie sa vybrať nedá , dá sa len výborne pripraviť a na toto podujatie to bolo extra potrebné, lebo horúčava bola teda poriadna. Dala zabrať aj nám, aj keď s výkonom sme spokojní. Trasa bola s mnohými pravouhlými zákrutami, k tomu zdrvujúce slnko pečúce na nás, kombinácia zničujúca, no zároveň dobrá previerka do budúcna.

Ďakujem za výborne využitý deň a za to, že môžem.