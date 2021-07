Kuchynský Rundal

V sobotu 19. júna sa v obci Kuchyňa na Záhorí konal už 4. ročník tohto bežeckého podujatia. Registrovať sa dalo on_line, no kvôli veľkému záujmu v deň podujatia registrácia na mieste už nebola možná.

Kategórie boli dve, a to 6 km základný okruh a pre tých húževnatejších 12 km. V podstate tí, ktorí bežali tú dlhšiu vzdialenosť prebehli dvakrát 6 km okruh. Bežci na dlhšej trase štartovali o 13:00 hod., o 13:15 hod. štartovali 6-kári a „nordick wolkeri“.

Celé podujatie so štartom aj cieľom sa konalo v campingu park Karpaty.

V hlavnej 12 km kategórii sa zúčastnilo 102 bežcov a najlepšie si s ňou poradil Jozef Jurčík s časom 48:07min.

Zo žien sa víťazkou stala Dagmar Vargová s časom 52:52min.

Spomedzi zrakovo postihnutých sa tohto pekného podujatia zúčastnil aj nevidiaci Pavol Kéri s vodičom Róbertom Bujnom – starostom a organizátorom podujatia v jednej osobe. S časom 1:18:28 hod. sa v celkovom poradí umiestnili na 93. mieste a v kategórií B 40 až 49 r. skončili na 40 mieste.

Na 6 km trati sa zúčastnilo 151 pretekárov, z ktorých víťazom sa stal Ján Domeny s časom 21:34 min.

Zo žien bola najrýchlejšia Eliška Klepková s časom 22:57 min.

Úprimne poviem, krásne a na úrovni zorganizované podujatie. No zároveň aj pekelne horúce. Teplota na štarte o 13:00 hod. bola cez 32°C. Slnko pieklo a neskutočne uberalo sily, chvála Bohu bežalo sa viac lesom a samozrejme v tieni stromov, tak aspoň trošku to znižovalo teplotu neskutočne sparného a horúceho vzduchu. Tiež musím pochváliť veľmi dobre pripravené občerstvovačky na 3. , 6. a 9. km. Na týchto miestach stáli hasiči a polievali bežcov studenou vodou. Trať nebola jednoduchá, ako som už spomenul, bežalo sa lesom, ale aj otvoreným priestranstvom so slušným prevýšením niečo cez 200m, s mnohými kľučkami a zákrutami. V druhom kole, približne na 8km som tú horúčavu v kombinácii s nastúpanými metrami veru na organizme cítil už poriadne. Samozrejme, cieľ bol jasný, takže sme s Robom bojovali. No na poslednom kilometri bolo esíčkovité klesanie z kopca a to sa naozaj vidiacim bežcom konkurovať nedá, takže tam sme opäť stratili nejaké minúty. No cieľová, relatívne rovinatá časť, bola v našom podaní na plný kotol. Na nič sa nevyhováram, no slnko ma opäť poriadne prefackalo. Už teraz ale viem, že ak sa zúčastním niektorého z ďalších ročníkov, určite chcem na sebe popracovať a pokúsiť sa byť opäť o niečo lepší.

Ako som už podotkol, podujatie skutočne na jednotku. Nielenže som opäť stretol množstvo bežeckých priateľov, ale dokonca aj niekoľko bežeckých legiend, napr. viac ako 70 ročnú Evku Seidlovú, ktorá má odbehnutých 468 maratónov. Podujatie bolo doprevádzané výbornou hudbou v podaní kapely Ťažký flám, k tomu kofola, výber z dvoch jedál - pre mäsožravcov i vegetariánov a taktiež perfektná tombola, v ktorej hlavnou cenou bol campingový stan od Trekland, či štartovné na Berlínsky maratón.

Skoro by som zabudol, každý účastník tohto horúceho pekla dostal originálnu medailu v tvare panvičky.

Všetkým, ktorý sa postavili na štart tohto horúceho podujatia srdečne gratulujem, vyslovujem veľké ďakujem starostovi obce a zároveň môjmu vodičovi Róbertovi aj za úspešné dovedenie do cieľa.

Ďakujem, že môžem.

Behu a športu zdar!